God of War Ragnarök déjà en vente, Cory Barlog pète un plomb et remet en cause les jeux en physique

God of War Ragnarök a déjà fait l'objet d'une fuite récemment, suite à des images postées "malencontreusement" sur Twitter par un testeur en possession d'un review code. Si Sony Interactive Entertainment a pris les mesures nécessaires pour enrayer ce leak impromptu, il semblerait que le sort s'acharne contre le jeu. En effet, depuis jours, God of War Ragnarök serait d'ores et déjà en vente dans certaines boutiques aux Etats-Unis, ce qui a permis à des utilisateurs de partager leur session de jeu et révélant ainsi des éléments narratifs de l'histoire. Cory Barlog, directeur créatif sur le jeu, et ancien game director sur l'épisode de 2018, a exprimé sa frustation sur Twitter et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.



Un revendeur a déjà mis en vante le jeu près de DEUX SEMAINES avant sa sortie. C'est tellement décevant. Je suis navré que vous soyez obligé d'esquiver les spoilers si vous voulez y jouer sereinement. Complètement stupide de devoir faire ça. Vous savez, là maintenant, je peux vraiment comprendre l'avantage d'avoir juste un installateur sur le disque physique.

La dernière phrase de Cory Barlog fait évidemment référence à la polémique de Call of Duty Modern Warfare II, dont le disque physique contenait juste une infime partie du jeu, le reste devant être téléchargé directement via les serveurs. Barlog est revenu ensuite sur ses propos, expliquant qu'il s'agissait d'une humeur sur le moment et qu'il ne souhaite pas forcément que ce genre de pratiques se généralisent...

Que les choses soient claires, j'exprimais ma frustration dans le premier tweet. Je ne préconise pas du tout cela. Ce n'est pas l'avenir que je veux en tant que joueur ou développeur. C'est tellement frustrant. Je me sens mal pour l'équipe. Toute cette épreuve est incroyablement stressante pour nous tous. Il est temps de faire une pause, pour ma santé mentale.

Restez donc vigilant quant aux spoilers sur le jeu, ils sont effectivement nombreux sur les réseaux sociaux, certains prenant un malin plaisir à divulgâcher des moments clefs du jeu, notamment le combat entre Kratos et Thor, mais aussi la fin.