God of War Ragnarök : c'est le meilleur lancement de l'histoire de PlayStation, des chiffres hallucinants !

Garm, le célèbre loup de la mythologie nordique, lors d'un boss fight qu'ils ont jugé inutile. Il a même été demandé à Cory Barlog, le producteur et la tête pensante du jeu, de mettre en place un mode "PETA" où l'on n'a pas besoin de faire du mal aux animaux dans le jeu...

Dire que God of War Ragnarök était attendu par son public est un doux euphémisme. Le jeu développé par le studio Santa Monica vient de réaliser le meilleur démarrage de l'histoire des jeux PlayStation Studios avec pas moins de 5.1 millions d'exemplaires vendus en seulement 5 jours d'exploitation. Le titre fait donc mieux que The Last of Us Part 2, sorti en juin 2020 et qui était considéré jusqu'à présent comme étant le record en termes de ventes au lancement, avec plus de 4 millions de copies écoulées les 3 premiers jours. A titre de comparaison, le premier God of War (celui de 2018 hein) avait généré 3.1 millions de ventes lors de son lancement. On avait déjà eu quelques indices quant aux performances de ventes de ce God of War Ragnarök il y a quelques jours avec les chiffres en provenance de la Grande-Bretagne. Avec un tel nouveau record, Sony Interactive Entertainment conforte sa philosophie de miser sur des jeux solo narratifs forts, ADN de son savoir-faire. Un succès qui n'a pas manqué d'alerter PETA, l'association de défense des animaux, qui s'est indignée que Kratos et Atreus maltraite