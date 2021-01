God of War Ragnarök : un titre finalement cross-gen (PS4 et PS5) ? Un ancien de Santa Monica balance

Ce n'est un scoop pour personne, Sony Interactive Entertainment a revu sa politique en ce qui concerne les jeux next gen', et refuse in fine de tourner le dos à la PS4 et son parc installé de plus de 110 millions de machines dans le monde. Des titres comme Spider-Man Miles Morales et Horizon Forbidden West, pourtant annoncés comme étant développés spécialement pour la PS5 bénéficient également d'une commercialisation sur PS4. Et quid de God of War Ragnarök, annoncé pour la fin de l'année 2021 ? Selon David Jaffe, qui n'est autre que le créateur de la série, et qui officiait chez Santa Monica Studios du premier God of War jusqu'au début de la production du deuxième opus, il ne fait aucun doute quant à l'arrivée du jeu sur PS4. C'est lors d'un livestream sur Twitch (où il a révélé son nouveau look, proche de celui de Kratos d'ailleurs) que ce dernier a été affirmatif quant au fait que les prochaines aventures de Kratos ne seront pas exclusives à la PS5.



Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui n'ont pas encore cédé à la nouvelle console de Sony, et on espère néanmoins que le fait qu'il soit cross-gen ne tire pas la production du jeu vers le bas. On attend bien évidemment de ce God of War Ragnarök d'être une claque next gen' digne de ce nom.





Seems like #GodOfWarRagnarok will be cross-gen title after all!



“I’m sure the next #GodofWar will be #PS4,#PS5. Of course it will” david jaffe says.



W or L?🤔 pic.twitter.com/UJSsLRIWCu — Joe Miller (@JoeMiller101) 6 janvier 2021