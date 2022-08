God of War Ragnarök : 7 min de vidéo sur les Mythes de Midgard, un joli récapitulatif

God of War Ragnarök. Il s'agit en réalité d'une vidéo récapitulative des événements qui ont eu lieu dans le jeu de 2018 et spoile donc toute l'histoire et les moments-clefs du jeu. C'est l'actrice Felicia Day (vue dans Buffy contre les Vampires) qui a été embauchée pour retracer l'aventure qui a mené nos deux guerriers en haut des montagnes. Le tout est mis en scène par des dessins qu'on a collés dans un grimoire, afin de donner une ambiance particulière. On retiendra surtout de la présence de Mimir qui n'hésitera pas à nous donner quelques anecdotes intéressantes et placer par la même occasion quelques blagues aussi.





Alors que la date du 9 novembre 2022 se fait attendre par tous les supporters de Kratos et d'Atreus, Sony Interactive Entertainment nous propose de passer l'été avec une grosse vidéo autour de