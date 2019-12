GOD OF WAR : les bonus de précommande offerts pour Noël, le cadeau de Sony

Ensemble d'armure du voeu macabre pour Kratos et Atreus

Skin de bouclier : Gardien de l'exil

Skin de bouclier : Bouclier de la forge

Skin de bouclier : Bouclier de l'âme elfique étincelante

Skin de bouclier : Dökkenshieldr

D'humeur généreuse à quelques heures de Noël, Sony Interactive Entertainment et Santa Monica Studio ont décidé d'offrir les bonus de précommande de GOD OF WAR. Si vous n'aviez pas réservé votre exemplaire à l'époque, il suffit donc de vous rendre sur le PlayStation Store et de télécharger le "Pack cadeau GOD OF WAR - Hiver 2019" qui contient :"Une fois téléchargés, ces objets seront disponibles en jeu dans les menus Armes et Armures afin de personnaliser Kratos et Atreus, est-il indiqué. Si vous commencez une nouvelle partie, ces objets seront disponibles au début de la chasse au cerf." Enfin, n'oublions pas de souligner que l'offre prendra fin le 6 janvier 2020 à 9h.