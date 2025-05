Death Stranding 2 : Hideo Kojima admet avoir eu peur de GTA 6, la date a été avancée pour éviter la confrontation

L'influence de Grand Theft Auto 6 sur l'industrie du jeu vidéo n'est plus un secret, et Hideo Kojima, le game director japonais légendaire, vient d'officialiser que la sortie de Death Stranding 2 a été modifiée pour éviter une confrontation avec la franchise de Rockstar Games. Dans une récente émission de A Hideo Kojima Radio, le créateur a révélé que GTA 6 a eu un impact majeur sur le calendrier de son jeu, initialement prévu pour septembre 2025. En effet, Kojima a révélé que son équipe avait initialement envisagé une sortie en septembre 2025 pour Death Stranding 2, mais que cette date a été remise en question en raison du potentiel conflit avec le jeu de Rockstar Games. “Si GTA 6 était annoncé pour novembre, tous les autres jeux s’écarteraient”, a ajouté Kojima, illustrant la puissance de cette franchise qui, selon lui, ressemble à un blockbuster de cinéma dont les autres productions doivent se déplacer pour éviter de se faire écraser.









La nouvelle de la sortie de Death Stranding 2 en juin 2025 est donc un choix stratégique, permettant à Kojima de maximiser la visibilité du jeu sans se retrouver perdu dans le sillage de GTA 6. L'impact de GTA 6 sur le calendrier des sorties ne concerne pas uniquement Kojima. Dans son émission, il a expliqué que de nombreux studios et éditeurs cherchent à éviter les dates de sortie qui se retrouveraient en concurrence directe avec des blockbusters comme GTA. “Imaginez qu'un film comme Mission Impossible sorte en mai. Aucun autre film ne voudrait sortir à la même période. C’est pareil dans le jeu vidéo”, a-t-il déclaré, soulignant l’ampleur de l'impact de GTA 6 sur l'industrie.



Malgré le report de GTA 6 au 26 mai 2026, Kojima Productions maintient la sortie estivale de Death Stranding 2. Ce choix permet également à Sony d'espacer ses grandes sorties, avec Marathon prévu en septembre et Ghost of Yotei en octobre.