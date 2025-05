Death Stranding 2 : une manette DualSense collector à l’image de Drawbridge

À quelques semaines de la sortie de Death Stranding 2 On the Beach, prévue pour le 26 juin 2025 sur PS5, Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur une nouvelle manette DualSense en édition limitée, directement inspirée de l’univers de la saga post-apocalyptique du créateur japonais. Présentée en avant-première par Kojima lui-même lors d’un récent événement consacré au jeu, la DualSense Édition limitée Death Stranding 2 se distingue par un blanc immaculé de la coque couplé à des touches orange reprenant l’insigne et la devise de Drawbridge, la nouvelle organisation au cœur de cette suite. Dans un communiqué officiel, Isabelle Tomatis, Vice-Présidente Marketing Global chez SIE, insiste sur l’attention portée à la conception : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Kojima Productions pour concevoir cette manette personnalisée ornée de l’insigne et de la devise de Drawbridge en orange vif. »







Au-delà de l’aspect esthétique, cette édition spéciale de la DualSense conserve évidemment toutes les fonctionnalités qui ont fait la réputation de la manette PS5 : retours haptiques, gâchettes adaptatives, haut-parleur intégré, etc. Proposée au prix conseillé de 84,99€, cette manette sera disponible en précommande dès le 22 mai 2025 à 10h, exclusivement sur direct.playstation.com et chez certains revendeurs sélectionnés. La sortie officielle est fixée au 26 juin 2025, le même jour que Death Stranding 2 On the Beach et ceux qui auront opté pour l’Édition Collector ou l’Édition Numérique Deluxe du jeu bénéficieront d’un accès anticipé dès le 24 juin.