La Quimera : le FPS revient en accès anticipé après un lancement avorté

Repoussé in extremis le jour de sa sortie officielle, La Quimera (premier projet du studio Reburn), est finalement disponible, mais en accès anticipé au prix de 29,99€. Prévu initialement pour le 25 avril 2025, La Quimera avait attiré l’attention grâce à CV, puisqu'il a été développé par le studio Reburn, d’anciens piliers de 4A Games (Metro Exodus). Mais le contexte a aussi pas mal fait parler de lui, puisque le jeu se déroule dans une Amérique du Sud dystopique, et une proposition visuelle évoquant à la fois Crysis et Far Cry, avec un soupçon de folklore local. En apparence, tout semblait en place : gameplay coopératif, moteur maison, ADN post-apo hérité de Metro Exodus. Mais le rêve a rapidement été ébranlé.





Quelques heures avant sa mise en ligne, le jeu a été brutalement retiré des plateformes sans communication claire. Une mesure radicale qui a soulevé de nombreuses questions, surtout lorsqu’on sait que plusieurs critiques – sous NDA mais déjà publiées – dénonçaient un produit non finalisé : problèmes de performances, mixage sonore bâclé, narration absente, manque de rythme, et même instabilité technique sur certaines configurations. Face à la pression, Reburn a choisi d’opter pour une stratégie de repli : un accès anticipé limité mais structuré, lancé le 6 mai. Proposé au tarif de 29,99€, La Quimera dans sa version actuelle comprend les quatre premiers niveaux d'une campagne jouable en solo ou en coopération, pour une durée estimée de cinq heures. Une base que le studio prévoit d’enrichir sur une période de 18 mois. Dans un communiqué, les développeurs expliquent vouloir profiter de cette période pour « tout retravailler » : l’intégration des PNJ dans le gameplay, le level design, les courbes de progression, le rythme narratif, et l’équilibrage général. Le prix du jeu augmentera progressivement à mesure que le contenu s’étoffera, prévient Reburn, tout en promettant de faire preuve de transparence dans son plan de développement. On termine avec le trailer de lancement, plutôt généreux.