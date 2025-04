La Quimera : le nouveau FPS des créateurs de Metro sort le 25 avril, nouveau gameplay

Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive et Only God Forgives, et un très bon ami de Hideo Kojima. Si la vidéo de gameplay nous permet de constater qu'au niveau du rendu visuel, ça envoie du bon steak de Kobé, on apprend surtout que le jeu sortira le 25 avril 2025 pour 29,99$. Pour un prix aussi bas ? C'est bien la question que tout le monde se pose. On espère pas un scam, mais on reste vigilant...