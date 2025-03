La Quimera : c'est le nouveau FPS des créateurs de Metro, qui reviennent avec un nouveau studio

La Quimera, qui signifie 'La Chimère' en espagnol, n'est autre que le nom du jeu du studio Reburn, une entreprise ukrainienne qui ne vous dit rien ; et pour cause, le studio vient tout juste de sortir de terre. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il s'agit du nouveau nom des studios 4A Games, mais la partie ukrainienne, puisqu'on vient d'apprendre qu'il existe un même studio mais du côté de Malte. Une histoire à dormir debout, mais qui a été révélé par PC Games en même temps que l'existence de La Quimera, ce FPS de science-fiction dystopique se déroulant dans une mégalopole fictive d'Amérique latine dans la seconde moitié du XXIème siècle. En effet, 4A Games Ukraine et 4A Games Malta sont en réalité deux sociétés entièrement distinctes depuis que cette dernière s'est séparée de la première en 2014. Malgré le fait que les deux studios partagent le même nom, le même moteur et même le co-développement du dernier jeu Metro, le studio désormais connu sous le nom de Reburn affirme que les studios d'Ukraine et de Malte sont détenus séparément. 4A Games Malta est une société indépendante formée par la scission de 4A Games et désormais acquise par Embracer Group. Les deux studios ont collaboré sur Metro Exodus, mais travaillent désormais sur leurs propres projets. 4A Games Malta, qui appartient donc à Embracer Group depuis 2020, conservera le nom et la marque 4A Games, tandis que les deux studios conserveront l'utilisation du moteur 4A Games sur lequel Metro a été construit. Une surprise pour beaucoup de monde, mais du côté de 4A Games, on affirme que le fait que ses deux moitiés aient été des sociétés entièrement distinctes pendant tout ce temps a toujours été de notoriété publique, et que si on remonte à 2014, l'annonce qu'un groupe de développeurs quittait 4A Ukraine pour Malte a certainement été évoquée plus en termes d'expansion qu'autre chose. Soit.





Concernant La Quimera, on ne sait pas grand-chose pour le moment, si ce n'est que le jeu devrait proposer un rendu visuel très solide, avec des armes plutôt inventives, tandis que l'univers et l'histoire ont été écrites par Nicolas Winding Refn", le réalisateur de Drive et Only God Forgives, et très bon ami de Hideo Kojima, ce qui explique peut-être son mélange esthétique plutôt soigné de jungle latino-américaine moite et de technologie du meurtre du futur. La Quimera sera jouable en solo ou jusqu'à trois joueurs en coopération, et sa sortie n'est à ce stade pas connue.