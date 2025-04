La Quimera : le FPS reporté le jour de sa sortie après des critiques négatives

C’est ce qu’on appelle un mauvais départ. La Quimera, le FPS narratif développé par Reburn (anciennement 4A Games Ukraine, les mecs derrière Metro), devait débarquer sur Steam le 25 avril 2025. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Critiques négatives au lancement, bad buzz immédiat, et bim : le jeu est repoussé, sans nouvelle date annoncée. Un scénario catastrophe que personne n’avait vu venir… ou presque.

À la base, tout était calé : annoncé en février, La Quimera devait arriver deux mois après son annonce et quelques trailers lâchés ici et là. Seulement voilà, le jour de la sortie, l’embargo tombe... et avec lui, une pluie de retours pas franchement tendres. Problèmes techniques, finitions bancales, gameplay pas aussi affûté que promis… Face à ce tollé, le studio Reburn a pris la décision de suspendre la sortie de son jeu et l'annonce a été faite sur Discord et sur Steam, accompagnée d'un message officiel du PDG du studio, Dmytro Lymar. Ce dernier a évoqué des « circonstances imprévues », soulignant notamment l'impact du contexte difficile en Ukraine et les défis liés à leur premier projet indépendant. Cela dit, les développeurs n'ont pas cherché à minimiser la situation et dans leur communication, ils reconnaissent les critiques et assurent travailler activement pour corriger les problèmes pointés par la presse spécialisée. L'objectif est clair : améliorer le jeu et proposer une expérience conforme aux attentes initiales. À ce jour, aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée. Le studio précise cependant qu'il communiquera à nouveau une fois que les principaux problèmes auront été résolus.





Malgré ce report, La Quimera reste un projet ambitieux. Situé dans une Amérique latine dystopique, le jeu propose une expérience coopérative où des équipes de trois joueurs affrontent des ennemis robotiques dans des environnements soignés et immersifs. Conçu par une équipe composée d’anciens vétérans de 4A Games, le titre bénéficie d'une direction artistique forte et d'une promesse narrative ambitieuse. Ce délai supplémentaire pourrait donc offrir à Reburn l’opportunité de livrer un produit final bien plus abouti, mais le mal n'est-il pas déjà fait ?