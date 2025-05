Gears of War Reloaded : quand une légende Xbox s’invite sur PS5, premières images officielles

L’annonce est historique. Gears of War, l’un des piliers du jeu vidéo moderne, longtemps emblématique de l’écosystème Xbox, franchit un cap symbolique. Vingt ans après avoir posé les bases d’un TPS aussi brutal que viscéral, la saga s’ouvre à un nouveau public. Oui, Gears of War Reloaded arrive sur PlayStation 5, mais aussi sur Xbox Series et PC. Développé par The Coalition en collaboration avec Sumo Interactive et Disbelief, Gears of War Reloaded est un nouveau remaster, oui, mais pensé pour l’ère moderne : réslution 4K, 120 images/seconde, HDR, audio 3D, cross-play, cross-progression, zéro temps de chargement. Le tout pour 39,99€ et à partir du 26 août 2025. Gears of War Reloaded intègre l’intégralité de l’édition Ultimate, avec tous les contenus post-lancement débloqués d’emblée : campagne étendue, maps multijoueur, modes de jeu et cosmétiques, tout est là. On parle ici de la version la plus complète à ce jour, le tout avec des graphismes entièrement remasterisés, des effets visuels peaufinés, et une fluidité qui frôle l’irréprochable.









Sur PS5, l’expérience se veut totale, puisque la DualSense va tirer parti de ses retours haptiques pour retranscrire le recul des armes ou la vibration sourde des pas de Marcus Fenix. Les gâchettes adaptatives accentuent chaque tir, chaque rechargement. Pensé pour être partagé à plusieurs, Gears of Reloaded reste fidèle à l’esprit de la série, avec de la coop' à deux en écran partagé ou en ligne, multijoueur jusqu’à 8 en Versus, et un matchmaking cross-plateformes accessible à tous, et ce sans compte Microsoft obligatoire. Pour celles et ceux qui le souhaitent, la connexion avec un compte Xbox permet en revanche de synchroniser sa progression entre plateformes, pour passer sans rupture de la PS5 au PC ou à la Xbox Series.

Résolution 4K

60 images par seconde dans la Campagne solo

120 images par seconde en mode Multijoueur

Plage Dynamique Élevée (HDR)

Dolby Vision et Dolby Atmos 7.1.4

Audio spatial 3D en 7.1.4

Taux de rafraîchissement variable (VRR)

Contenus 4K et textures remastérisées

Effets visuels de post-traitement améliorés

Ombres et reflets améliorés

Super résolution avec anti-crénelage amélioré

Aucun temps de chargement pendant la Campagne solo

Alors que la franchise fêtera ses 20 ans en 2026, Gears of War Reloaded fait figure de passerelle entre deux époques. Il s’adresse aux vétérans comme aux nouveaux venus, et si vous êtes un fidèle de la première heure, sachez que les joueurs Xbox ayant acheté la version digitale de Gears of War Ultimate Edition avant le 5 mai 2025 recevront gratuitement ce remaster. Microsoft grand seigneur. On attend maintenant le trailer.