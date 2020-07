GOD OF WAR : Cory Barlog (réalisateur) milite pour une hausse du prix des jeux next-gen

La nouvelle n'a échappé à personne : sur Xbox Series X et PS5, NBA 2K21 coûtera 75€. Pour justifier cette hausse de 10€ par rapport aux versions Xbox One et PS4, 2K a expliqué que le jeu bénéficiera non seulement d'améliorations graphiques et techniques, mais aussi d'un contenu plus riche. Un argument que les éditeurs/studios risquent de mettre gentiment sous le tapis une fois que les nouvelles consoles seront disponibles sur le marché, puisque même sans ces ajouts, les titres next-gen devraient être vendus plus cher.Interrogé sur le sujet, Cory Barlog, le réalisateur de GOD OF WAR, n'a pas hésité à affirmer qu'il était pour une hausse du prix, et ce pour une bonne raison. "Le prix des jeux doit absolument augmenter, souligne-t-il sur Twitter . Je préfère ça aux microtransactions à cause desquelles certains jeux sont devenus de véritables pompes à fric." En ce qui nous concerne, même si le prix des jeux est revu à la hausse, on a du mal à imaginer les développeurs renoncer à cette pratique considérée comme scandaleuse.L'une des solutions serait de limiter les coûts de développement, une piste évoquée récemment par Shawn Layden. "Au lieu de passer cinq ans à faire un jeu de 80 heures, à quoi ressemblerait trois ans pour un titre de 15 heures ?, s'est-il demandé. Quels en seraient les coûts ? Serait-ce une expérience complète ? Personnellement, en tant que joueur avec un peu plus d'expérience maintenant, je saluerais le retour des jeux de 12 à 15 heures." Quoi qu'il en soit, le sujet va diviser, c'est une certitude.