GOD OF WAR 2 : Cory Barlog se moque des rumeurs qui annoncent une sortie fin 2021 sur PS5

Ces derniers jours, une rumeur concernant GOD OF WAR 2 a embrasé la Toile. En effet, Tom, de la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead , croit savoir que la suite de GOD OF WAR sortira fin 2021 sur PS5. Après le succès critique et commercial du premier épisode, inutile de s'appeler Nostradamus pour savoir qu'un second chapitre est dans le tuyaux, surtout avec la scène finale qui fait clairement comprendre que Kratos a encore des comptes à régler dans le froid nordique. Toujours d'après le bonhomme, GOD OF WAR 2 miserait énormément sur le photoréalisme, histoire que le gap graphique avec la PS4 soit net. Avec les bruits de couloir entourant le prochain State of Play - qui pourrait avoir lieu le 6 août à 22 heures - il n'en fallait pas plus pour que les fans de la série s'enflamment.Sauf que Cory Barlog, le réalisateur de GOD OF WAR, est passé par là. Dans un message posté sur Twitter , il assure que les news qu'il a vu défiler ces dernières 24 heures l'ont amusé tout particulièrement. Il prend soin de ne jamais citer GOD OF WAR 2, mais on se doute que c'est à ce dernier qu'il fait référence. Voilà qui devrait refroidir les inconditionnels de la franchise, même si l'on n'est pas obligé de le croire sur parole. Pour autant, 2021, ça fait court.