Ghostbusters Frozen Empire : le film n'a pas été tourné à New York, les acteurs nous l'ont confirmé

Dans deux jours très exactement va sortir Ghostbusters The Frozen Empire, ou SOS Fantômes La Menace de Glace pour son titre français, et j'ai eu l'occasion de rencontrer le casting du film. Enfin plutôt une partie, puisqu'il y a 3 semaines, une partie des acteurs sont venus à Paris pour présenter le film en avant-première. Il s'agit de la suite de Ghostbusters Afterlife, ou SOS Fantômes l'Héritage en VF, sorti en décembre 2021 et qui avait été une plutôt belle surprise à l'époque. J'avais beaucoup aimé le film qui avait réussi le pari d'être un subtil mélange entre l'héritage du passé et l'envie d'aller de l'avant avec une nouvelle génération d'acteurs. Et chose qui fonctionnait super bien dans le film de 2021, ce sont les jeunes acteurs, l'écriture de leur personnage respectif et surtout leur acting qui était vraiment juste. Généralement, je suis assez allergique de tous ces films d'ado où ça surjoue, mais là, c'était très réussi, qu'il s'agisse de McKenna Grace, Finn Wolfhard et surtout Logan Kim.







Mais la veille de cette soirée au Grand Rex, j'ai pu interviewer Paul Rudd, que tout le monde connaît évidemment pour son rôle de Ant-Man slash Scott Lang dans le MCU, McKenna Grace qui a bien grandi depuis le premier épisode, Finn Wolfhard qui n'est autre que le Mike Wheeler de Stranger Things. Et enfin, il y avait également Gil Kenan, le réalisateur mais aussi scénariste du film, et qu'on connaît aussi pour avoir mis en scène le film d'animation Monster House (très bien ce film d'ailleurs) et le Poltergeist de 2015. Pas mal de monde donc, à qui j'ai posé le maximum de questions possibles, sachant que j'avais des slots de 5 min par acteur, ce qui est assez court en vrai, parce que le temps passe super vite. Je vous ai fait un joli montage des questions et réponses, et parmi les thématiques que j'ai abordées, il y a le choix d'avoir ramené ce 2è épisode dans la ville de New York après l'avoir déporté dans la campagne de l'Oklahoma. Vous allez voir qu'à part 1 ou 2 scène, le film n'a absolument pas été tourné à New York, mais ailleurs.







Bien sûr que j'évoque la présence bien plus conséquente des OG, certainement les Ghostbusters Originaux que sont Bill Murray, Dan Akroyd et Ernie Hudson, l'écriture de leurs personnages. Le nombre de personnages très important dans le film est aussi un sujet que j'aborde, tout comme les effets spéciaux numériques qui sont bien plus que nombreux que dans Afterlife. Et j'ai demandé aussi ce qu'ils ont prévu pour la suite !