Ghost of Tsushima : un nouveau trailer avec les voix japonaises, la hype continue de monter

une réplique de masque que l'on portera dans le jeu,





un sashimono (bannière de guerre) de plus de 130 cm, un furoshiki (tissu d’emballage), un exemplaire physique du jeu, un boîtier steelbook, un mini artbook de 48 pages signé Dark Horse, la carte imprimée sur du tissu, et un code pour tout le contenu digital de l’Édition Deluxe numérique.

En attendant la conférence consacrée à la PS5 qui, on le rappelle, aura lieu ce soir à 22h, Sony Interactive Entertainment propose de découvrir un tout nouveau trailer de Ghost of Tsushima. D'une durée de deux minutes et des poussières, la vidéo reprend des séquences de gameplay aperçues dans le State of Play de mai dernier , plus des cinématiques du story trailer diffusé au mois de mars . Pour faire monter la hype, les développeurs de Sucker Punch ne pouvaient pas mieux s'y prendre, sachant que nous avons droit en prime au doubage japonais.On profite de l'occasion pour rappeler que Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet prochain, et qu'il fera l'objet d'une grosse édition collector. Cette dernière comprendra