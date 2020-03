Ghost of Tsushima : un gros collector, une date de sortie et un trailer en 4K qui met la pression

Sony vient de lâcher l'info que de nombreux possesseurs de PS4 attendaient : la date de sortie de Ghost of Tsushima. Mieux, l'annonce s'accompagne d'un trailer en 4K qui met une pression de fou. Dans cette vidéo, on découvre le héros du jeu, Jin Sakai, ainsi que plusieurs des personnages clés qu'il rencontrera au fur et à mesure de son aventure. Le premier est Shimura, l'oncle de Jin et Jito (seigneur) de Tsushima. Ce dernier a entraîné le héros depuis son plus jeune âge afin de lui inculquer les valeurs du samouraï, mais aussi un bon nombre de tactiques de combat largement plus avancées, afin qu'il puisse devenir le Ghost (le Fantôme). L'autre personnage est bien sûr le grand antagoniste du jeu. Il s'agit de Khotun Khan, brutal leader des armées Mongoles qui déferlent sur le Japon.

Ghost of Tsushima sortira le 26 juin 2020 en exclusivité sur PS4, avec de nombreuses options d'achat. N'importe quelle précommande donnera accès à des bonus comme un avatar à l'effigie Jin, une mini-B.O., ainsi qu'un thème dynamique pour votre PS4. On vous laisse découvrir les différentes éditions en images ci-dessous, sachant que les Digital Deluxe et Special Edition seront vendues 69.99$, tandis que la Collector se monnaiera 169.99$.