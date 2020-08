Ghost of Tsushima Legends : le mode coop contiendra-t-il des microtransactions ? La réponse

Hier, Sucker Punch a fait fort en nous prenant de court en dévoilant Legends, un mode coop en ligne jusqu'à quatre joueurs pour Ghost of Tsushima : on y incarnera des légendes du folklore japonais dans une aventure aux échos magiques et au ton résolument sombre, ce qui changera la donne par rapport à l'aventure colorée de Jin Sakai. En attendant d'avoir plus d'informations, les développeurs ont tenu à clarifier la situation au sujet des microtransactions à IGN, forcément envisageables compte tenu de l'aspect multijoueur du DLC.Et que les joueurs se rassurent : Legends n'en contiendra n'en contiendra aucune. "Nous n'avons absolument pas l'intention de les ajouter", déclare même le studio américain qui, rappelons-le, ne fera même pas payer pour ce contenu additionnel qui sera gratuit dans sa totalité. On peut donc retourner tranquillement à ses occupations en attendant la sortie, prévue durant l'automne 2020 sur PS4 exclusivement.