Ghost of Tsushima : le poids du jeu révélé, l'aventure de Jin Sakai s'annonce légère

Dans une ère ou les jeux prennent une place de plus en plus indécente sur les disques-durs, il vaut mieux se préparer comme il se doit à l'arrivée de certains gros hits que l'on sait, d'avance, gourmands. Même un peu trop. Ce fut le cas de Red Dead Redemption II (plus de 100GB sur Xbox Series X), Call of Duty Modern Warfare (200GO avec toutes les mises à jour, du jamais vu !) ou, dernièrement, The Last of Us Part. II et ses 90GO bien emballés : qu'en sera-t-il de Ghost of Tsushima, la grosse exclusivité PS4 qui débarquera le 17 juillet prochain ?À en croire un screenshot de l'application installée sur une PlayStation 4 allemande (que le propriétaire n'avait sûrement pas le droit de partager), l'aventure nipponne de Jin Sakai pèsera... 35,5GB. C'est tout à fait raisonnable compte tenu de la moyenne actuelle, et cela soulagera certainement votre chère petite console. Notons qu'une première mise à jour a déjà été déployée et que d'autres suivront potentiellement : il y a donc de fortes chances que la masse finale de Ghost of Tsushima gonfle encore un tantinet. On se donne rendez-vous à la sortie pour y voir plus clair.