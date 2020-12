Ghost of Tsushima : des costumes God of War, Horizon, Bloodborne et Shadow of the Colossus

Voilà quasiment deux mois que le mode multijoueur de Ghost of Tsushima, intitulé Legends je vous le rappelle, a été déployé, offrant au jeu de Sucker Punch une nouvelle dimension, moins réaliste, plus fantaisiste et permettant à 4 joueurs d'affronter des ennemis mystiques. Une approche différente qui donne plus de libertés aux développeurs de s'amuser, comme l'ajout de nouvelles tenues qui s'inspirent d'autres grandes licences issues du catalogue fertile de PlayStation. En effet, en téléchargeant la mise à jour 1.18, il est non seulement possible de profiter de nombreux correctifs, mais aussi de débloquer 4 tenues inspirées de GOD OF WAR, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, mais aussi Shadow of the Colossus. Si certains costumes comme la tenue d'Aloy de Horizon Zero Dawn et le masque d'un des colossus de Shadow of the Colossus sautent aux yeux, la tenue de Kratos et celle en plume de Bloodborne sont moins évidentes à deceler. Sachez que vous avez jusqu'au 15 janvier pour débloquer ses tenues inédites, sans quoi elles disparaîtront à jamais. Pour les obtenir, il suffit de compléter une mission "Histoire" ou "Survie" avec chacune des quatre classes disponibles. Vous savez tout.





TENUE ALOY (HORIZON ZERO DAWN)







TENUE PLUMES BLOODBORNE







TENUE SHADOW OF THE COLOSSUS





TENUE DE KRATOS (GOD OF WAR)