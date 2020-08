Ghost of Tsushima : des chiffres qui donnent le tournis, le jeu ultra populaire sur PS4

You've all been busy! Stats from the first 10 days of #GhostofTsushima



⚔️ 57.5 million duels

🦊 8.8 million foxes petted

🐎 810 years on horseback

📸 15.5 million photos taken



And more: pic.twitter.com/5LFSxvSjbC — PlayStation (@PlayStation) 31 juillet 2020

Il y a plus d'une semaine, on apprenait que Ghost of Tsushima était désormais le meilleur lancement d'une nouvelle franchise sur PS4 . Si Sony Interactive Entertainment ne semble pas encore décidé à communiquer sur les ventes du jeu, Sucker Punch s'est fendu d'un tweet permettant de mesurer son ultra popularité.Ainsi, les chiffres indiquent qu'en 10 jours, les joueurs ont supprimé 139,4 millions d'ennemis en leur inspirant la peur, que 57,5 millions de duels ont été provoqués, que Jin Sakai a pris part à 156,4 millions de confrontations, que les renards ont été caressés 8,8 millions de fois, que 15,5 millions de photos ont été prises, que 37,5 millions de sanctuaires d'Inari ont été honorés, que l'épreuve des bambous a été terminée 17,1 millions de fois, que le héros s'est prélassé dans les onsen 16,2 millions de fois, que 14,2 millions de haikus ont été écrits, que la flute a résonné 28,1 millions de fois, et que l'équivalent de 810,3 années a été passé à cheval.On ignore si le studio compte proposer une suite sur PS5, mais compte tenu de l'engouement que Ghost of Tsushima suscite sur les réseaux sociaux, Sucker Punch aurait tort de s'en priver, d'autant que le jeu reste perfectible sur un certain nombre de points comme signalé dans notre test . Enfin, n'oublions pas qu'une mise à jour a été déployée récemment.