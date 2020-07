Ghost of Tsushima : une nouvelle mise à jour pour des ennemis encore plus agressifs

Sucker Punch fait savoir par le biais de son site officiel que les possesseurs de Ghost of Tsushima peuvent, dès maintenant, bénéficier de la mise à jour 1.05. L'ajout le plus notable est l'apparition d'un niveau de difficulté dit "Létal". En gros, les ennemis font encore plus mal - au même titre que Jin, d'ailleurs - sont plus agressifs, et détectent notre présence plus rapidement. Quant à la fenêtre de contre/parade, elle est réduite, ce qui rend encore plus intéressant le charme permettant d'assouplir le timing.L'update met également l'accent sur l'accessibilité. La taille des sous-titres peut être augmentée de 150%, sachant qu'il est également possible de changer leur couleur et de retirer le nom de l'interlocuteur pendant les dialogues. Enfin, toujours dans l'optique d'offrir plus de confort au joueur, une option permet de rendre les affrontements moins intenses. La plupart des attaques ennemies qui, d'habitude, sont imblocables, peuvent désormais être contrées/parées. Toutefois, on nous précise que certains coups devront toujours être esquivés.Les combos adverses sont moins oppressants (les ennemis observeront un temps d'arrêt après avoir touché Jin), nous ne sommes plus attaqué lorsque nous nous soignons, et les gardes sont plus laxistes durant leurs rondes. On profite de l'occasion pour rappeler que Ghost of Tsushima est disponible sur PS4 depuis le 17 juillet dernier, et que notre test est disponible à cette adresse