GeForce Now : Microsoft, Warner Bros. et Codemasters quittent le catalogue

Décidément, la santé du GeForce Now est en dent de scie. Alors qu'il a perdu le soutien d'Activision-Blizzard, 2K Games et Bethesda mais reçu le support d'Ubisoft ou Epic Games, au tour désormais de quatre autres acteurs majeurs de déchanter et de retirer leurs jeux du catalogue.



Et les firmes sur le départ ne sont autres que Microsoft (et ses titres Xbox Game Studios comme Halo The Masterchief Collection, Gears 5 ou Forza Horizon 4, etc.), Warner Bros. (Mortal Kombat 11, Batman Arkham Asylum, etc.), Codemasters (F1 2019 ou encore DiRT Rally 2.0) et Klei Entertainment (Mark of the Ninja, Don't Starve...). Phil Eisler, Manager général du fameux service Nvidia, déclare que les entreprises continuer d'évaluer "leurs options de streaming en cloud" : pour le moment, elles ne seraient donc pas prêtes à s'engager de nouveau. Pour Microsoft, cela se comprend tout à fait puisque le géant américain déploie tranquillement son projet xCloud, résolument similaire.



Si vous souhaitez en connaître plus sur ce programme alléchant, nous en avions parlé dans notre émission, test à l'appui, il y a quelques mois.