Gears 5 : un petit aperçu du rendu sur Xbox Series X

Hier, Microsoft dévoilait plus en détails les solides capacités techniques de sa Xbox Series X avec, par exemple, une comparaison entre les temps de chargement de la machine avec ceux de la Xbox One X. La différence est drastique et toujours dans l'optique de vanter sa bête, le géant américain s'attèle aujourd'hui à une nouvelle mise en concurrence autour de Gears 5.Déjà particulièrement bien bâti sur One X, le titre de The Coalition sera amélioré sur Series X comme Phil Spencer l'avait souligné il y a quelques semaines. En attendant un trailer plus conséquent, voici quelques GIFs comparatifs entre les deux versions : le changement est assez subtil, avec une maitrise de l'éclairage plus fine et des couleurs plus contrastées sur la nouvelle machine de Microsoft. On attendra une véritable vidéo pour se prononcer plus franchement.