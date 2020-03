Xbox Series X : SSD amovible, puissance, taille, manette, images, toutes les infos officielles sur la console

Après des mois de teasing, Microsoft vient de dévoiler toutes les infos autour de la future Xbox Series X, via un article publié sur Eurogamer par nos confrères de DigitalFoundry . On sait désormais beaucoup de choses sur la prochaine console de Microsoft, et on vous propose de découvrir tout ceci dans l'article à puce ci-dessous. Nous allons donc évoquer le matériel de la console et plus particulièrement son SoC (la puce qui regroupe CPU et chipset graphique) afin de se donner une idée des performances de la machine. On évoquera ensuite le Ray Tracing permis par la console, puis le système de stockage inédit de la machine (avec une sorte de carte mémoire pour augmenter l'espace de stockage SSD), et on s'attardera sur le châssis et la manette.