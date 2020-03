Gears 5 : le jeu "plus beau que jamais" sur Xbox Series X selon Phil Spencer

En train de découvrir quelques "améliorations" de Gears of War avec Mike Rayner et son équipe. C'est encore plus beau que Gears ne l'a jamais été.





Checking out some @GearsofWar "enhancements" with @MikeJRayner and team. Looks better than Gears has ever looked. pic.twitter.com/UimDDHO4Ie — Phil Spencer (@XboxP3) 4 mars 2020



Voilà un petit teasing en bonne et due forme qui donne sacrément envie d'en voir plus. Désormais, on attend impatiemment la présentation - avec du gameplay, si possible - des jeux next-gen prévus en fin d'année et, évidemment, le reveal officiel de la PS5 qui ne devrait plus tarder.





La grande force de la prochaine génération de consoles se portera sur la rétrocompatibilité, permettant aux vieux jeux de bénéficier d'améliorations graphiques non négligeables. Bien sûr, les meilleurs upgrades demanderont un travail de la part des développeurs et il semblerait bien que The Coalition planche actuellement sur une jolie mise à jour de son déjà splendide Gears 5 sur Xbox Series X : à en croire Phil Spencer, patron de la division Xbox, le titre s'avérerait absolument splendide.