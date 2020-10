Gears 5 : Dave Bautista est la star de la vidéo consacrée à la MAJ Xbox Series X|S

Sorti l'année dernière, Gears 5 n'a pas vraiment marqué les esprits. Avec sa structure semi open world qui ne fonctionne pas, car intégré au chasse-pied, le titre développé par Coalition a manqué vraiment de conviction, même en termes de gameplay, puisque ce dernier n'a pas beaucoup évolué depuis le début de la série. En attendant qu'un nouvel épisode vienne rajeunir la licence, Microsoft nous fait savoir que son jeu d'action viril profitera d'une mise à jour pour l'arrivée de ses consoles next gen', à savoir la Xbox Series X et la Xbox Series S. A cette occastion, on a le droit à un trailer dans lequel on peut apercevoir quelques évolutions graphiques, avec la promesse en plus d'un framerate à 120fps lorsqu'on jouera en mode Versus. Mieux, on pourra aussi jouer avec l'acteur Dave Bautista qui avait assuré les publicités à l'époque à la place de Marcus Fenix dans la campagne solo. Dommage que le charisme de l'acteur soit aussi fade que le Drax qu'il joue dans les Gardiens de la Galaxie. Allez, on profite quand même de ce nouveau trailer.