Gears 5 : le multi s'étoffe avec L'Opération 6, voici toutes les nouveautés

Sorti en septembre 2019, Gears 5 n'est probablement pas le meilleur épisode de la saga, loin de là, mais c'est sans doute le jeu qui bénéficie d'un suivi régulier de la part des développeurs. Après la mise à jour "Hivebusters" en fin d'année 2020, le studio The Coalition nous fait savoir que le mode multijoueur va s'enrichir de nouveautés dans les prochaines semaines à travers ce qu'ils appellent "L'Opération 6". Sur le site officiel, on apprend que le feedback des joueurs a été primordial pour façonner le contenu supplémentaire, et ces derniers ont demandé de raccourcir la durée des Opérations. The Coalition s'est exécuté et dorénavant, ces dernières vont durer 11 semaines à la place de 16. D'ailleurs, parmi les nouveautés de cette MAJ fortement attendue, on peut d'ores et déjà compter sur la présence de trois nouveaux personnages : le Colonel Victor Hoffman, Queen Reyna et encore le Locuste Zealot.On pourra aussi profiter d'une nouvelle map, reprise de Gears of War 4 (le pire épisode de la saga), et qui n'est autre que Speyer, avec son architecture baroque dont une certaine sérénité se dégage. Pas étonnant puisque cette carte représente la vie d'avant la guerre avec les Locustes. The Coalition nous tease d'autres contenus à venir dans les prochaines semaines, et il faudra se tenir informé pour connaître la suite des événements. En attendant, c'est le 2 mars 2021 que "L'Opération 6" sera déplaoyé sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One.