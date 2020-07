Xbox Series X : Microsoft annonce 4 autres jeux qui seront optimisés pour la console

es temps de chargement réduits, une reprise du jeu instantanée et des graphiques 4K HDR en utilisant les paramètres Ultra", sont promis pour Gears 5, tandis que Sea of Thieves " tirera parti de [la] technologie de pointe [de la console], prendra en charge le Smart Delivery et sera accessible via le Xbox Game Pass dès la sortie." C'est noté.

Présent au Xbox Games Showcase de Microsoft, Moon Studios a annoncé qu'Ori and the Will of the Wisps aura droit à une version optimisée pour la Xbox Series X. Manifestement, le même traitement sera réservé à quatre autres jeux : Gears 5, Gears Tactics, Forza Horizon 4 et Sea of Thieves. C'est en effet ce qu'indique le Xbox Wire , où il est précisé que le jeu de course de Playground Games pourra désormais tourner en 4K 60fps, tout comme Gears Tactics."D