Forza Horizon 4 : le mode "Super7" arrive, créer ses propres parcours est enfin possible

Si Playground Games travaille d'arrache-pied sur le prochain Fable, une partie de ses équipes continue de s'occuper de Forza Horizon 4. La preuve avec un nouveau live diffusé hier, et au cours duquel le studio britannique a levé le voile sur le mode "Super7". Partie intégrante d'une nouvelle mise à jour déployée aujourd'hui, il permet enfin de créer ses propres parcours sans la moindre restriction, ce qui s'annonce particulièrement jouissif avec un tel terrain de jeu. Toutes les règles sont envisageables : aller d'un point A à un point B dans le temps imparti, franchir un radar à une certaine vitesse, ou encore faire le plus gros score possible dans une zone de drift ; il y a de quoi se faire plaisir.Par ailleurs, les adeptes de TrackMania seront certainement intéressés d'apprendre qu'il est possible de placer tout un tas d'éléments dans le décor, dont des rampes qui ne sont pas sans rappeler le jeu de course d'Ubisoft. Si le nom "Super Seven" fait bien évidemment référence à l'une des évolutions de la Seven de Lotus, il rappelle également le concept du mode, à savoir prendre part à sept défis (matérialisés par des cartes) qui peuvent se dérouler n'importe où sur la map. A noter que si l'on bloque sur l'un d'eux, il est tout à fait possible d'utiliser une autre carte. Naturellement, le but est de débloquer les récompenses promises par les développeurs.