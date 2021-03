Forza Horizon 5 : le jeu sortirait bien cette année, une annonce bientôt ?

Bien que Forza Motorsport ait été annoncé sur Xbox Series X et S, son développement est encore loin, très loin d'être terminé et son arrivée n'est pas prévue avant, au moins, l'année prochaine. Que les fans de la saga n'aient crainte : Forza Horizon, la franchise cousine orientée arcade, n'est pas délaissée par Microsoft et un cinquième épisode serait bien dans les tuyaux. En tout cas, Jeff Grubb, journaliste réputé de VentureBeats (connu entre autres pour avoir livré de nombreuses informations sur le premier showcase de la PS5) l'avoue à un internaute, sur Twitter :Bien sûr, cela ne relève d'aucun caractère officiel mais étant donné le statut du bonhomme et de ses précédentes fuites (qui se sont avérées), on se doit d'y prêter une oreille attentive. Et cela permettrait en plus à la Xbox Series X de disposer au moins d'une exclusivité solide dans le domaine de l'automobile : de son côté, Sony ne devrait pas tarder à sortir sa carte Gran Turismo 7 fin 2021... ou peut-être un peu plus tard, selon ce qui se dit sur le web.