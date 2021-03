Forza Horizon 4 : comme prévu, le jeu est disponible sur Steam en trois éditions

In celebration of the arrival of Forza Horizon 4 on Steam, we're giving EVERYONE who logs into the game before March 14 a 2019 Porsche 911 GT3 RS! pic.twitter.com/e5qJR0gGaO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) 9 mars 2021

Disponible depuis le 2 octobre 2018 sur Xbox One et PC, Forza Horizon 4 débarque enfin sur Steam. C'est en effet ce que Playground Games - qui nous avait déjà prévenus le mois dernier - annonce par le biais de Twitter, en précisant que tous ceux qui se connecteront à leur messagerie in-game avant le 14 mars se verront remettre la Porsche 911 GT3 RS 2019. A noter que le jeu est proposé en trois éditions : la standard (69,99€), la Deluxe (89,99€), et l'Ultime (99,99€). Un pass voiture est également affiché au pix de 30,59€, sachant que la valeur totale des packs (49 voitures) qu'il regroupe s'élève à 132,57€. Au final, on a donc droit à une réduction de 77%, ce qui n'est pas rien.Bien évidemment, ce bundle ne contient pas toutes les extensions déployées jusqu'à présent. Par exemple, les DLC estampillés Hot Wheels (9,99€) ou LEGO (19,99€) ne peuvent être achetés que séparément. Pareil pour l'add-on James Bond (9,99€). Selon les dernières rumeurs, il se pourrait bien que Forza Horizon 5 débarque cette année sur les consoles Xbox, alors que la logique aurait voulu que ce soit le nouveau Forza Motorsport. Or, ce dernier étant pressenti pour 2022, Playground Games aurait obtenu le feu vert pour le prochain épisode de la saga. On vous tient au courant, bien évidemment.