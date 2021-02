Forza Horizon 4 arrive enfin sur Steam, un nouveau trailer pour fêter ça

Voilà une nouvelle qui va sans doute ravir les apôtres de Valve / Gabe Newell qui ne jurent que par cette plateforme : Forza Horizon 4 va enfin débarquer sur Steam à partir du 9 mars prochain. Plusieurs éditions ont d'ores et déjà été annoncées (Standard, Deluxe ou Ultimate), histoire de relancer l'intérêt autour d'un titre sorti en septembre 2018 et de profiter du contenu ultra riche de cet épisode qui s'est bonifié encore plus avec le temps. C'est d'ailleurs le studio Sumo Nottingham qui aide à la tâche pour cette arrivée sur Steam, puisque l'un des particularités à débarquer sur ce launcher de Valve est de pouvoir jouer en cross-play avec l'ensemble de la communauté, qu'elle soit sur Xbox, Windows PC ou Android. Quoi qu'il en soit, cette arrivée sur Steam va permettra au jeu de connaître un nouvel élan, un peu comme ce fut le cas avec Sea of Thieves à l'époque. On rappelle d'ailleurs que les deux titres ont dépassé le seuil symbolique des 10 millions de ventes dans le monde. Joli.