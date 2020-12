Forza Horizon 4 : l'iconique Quadra de Cyberpunk 2077 est dispo dans le jeu, un trailer tonitruant

Même si l'on parle plus souvent de Cyberpunk 2077 pour ses bugs et son drama, sachez qu'il existe de bonnes nouvelles autour du jeu de CD Projekt Red. Preuve en est avec la mise en ligne d'un nouveau trailer du côté de chez Xbox, qui officialise l'arrivée de l'iconique Quadra Turbo-R V-TECH dans le jeu de courses Forza Horizon 4. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que le bolide est disponible gratuitement et que certains YouTubeurs ont d'ores et déjà commencé à la montrer sous toutes les coutures et donner leurs impressions quant à sa tenue de route. On vous laisse juger par vous-mêmes.