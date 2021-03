Xbox Series X : Microsoft a encore des cartouches pour 2021, Forza Horizon 5 bientôt annoncé ?

Aaron Greenberg, le patron du marketing de la branche Xbox, a assuré qu'aucun showcase n'aurait lieu durant le mois de mars, contrairement à ce que suggèrent bon nombre de rumeurs.







Jason Ronald a quand même tenu à le souligner lors d'une interview accordée à Iron Lords Podcast. "Les jeux qui sortiront cette année n'ont pas encore tous été annoncés", a ainsi affirmé le partner director of program management. Cette déclaration fait écho aux rumeurs selon lesquelles deux gros titres encore non dévoilés pourraient débarquer en 2021 sur Xbox Series X et Xbox Series S. L'un d'eux serait Forza Horizon 5 (Playground Games), compte tenu que le prochain Forza Motorsport (Turn 10) ne devrait pas sortir avant fin 2022.Quant au second jeu, Wolfenstein 3 est celui qui revient le plus souvent. Il faut dire que depuis le rachat de Bethesda Softworks, Microsoft a de quoi proposer une exclusivité solide aux possesseurs de ses consoles. Même si l'on ne sait pas où MachineGames en est dans le développement du jeu, une agréable surprise n'est pas à exclure. On profite de l'occasion pour rappeler que, récemment