Xbox Series X : Microsoft calme les fans et dément les rumeurs d'un nouveau showcase au mois de mars

Paul Thurrott

croit savoir que le constructeur américain a l'intention d'organiser un showcase le 23 mars prochain, un bruit de couloir partagé par l'incontournable Jeff Grubb de VentureBeat. Ce dernier précise que la firme de Redmond en profitera pour mettre en avant des jeux en développement sur Xbox Series X|S, dont les futures productions de Bethesda Softworks. Pour sa part, Paul Thurrott a indiqué que Microsoft enchaînerait avec un rendez-vous consacré à Windows à une date encore inconnue.





Microsoft is apparently holding a "what's new for gaming" event on March 23.



To be followed by a "what's new for Windows" event! No date yet.