Gears 5 : le jeu est délaissé et une fonctionnalité importante est supprimée au passage

PSA: We’re removing #Gears5 Map Builder and unlocking its achievements for all players as the team focus on future projects.



If you’ve completed “I Made it All By Myself” you’ll receive an exclusive banner & if you’ve completed “Homegrown Hive” you’ll receive 10k Coins in-game. pic.twitter.com/cPX0tLKQ3s — Gears of War (@GearsofWar) 26 avril 2022

Sorti il y a maintenant 3 ans, Gears 5 a reçu un plutôt bel accueil de la part de la presse et des joueurs. Malgré cela, toutes les bonnes choses ont une fin et le studio The Coalition vient d'annoncer l'arrêt du suivi du jeu afin de se consacrer pleinement aux nouveaux projets. Si les serveurs restent ouverts et permettent au multi de continuer à exister, l'éditeur de maps est quant à lui retiré du jeu, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les joueurs, déçus d'une telle décision. Mais là encore, c'est la motivation de se focaliser sur la suite de la saga qui a motivé le studio d'arrêter les frais. En supprimant l'éditeur de cartes, les développeurs débloquent par la même occasion tous les succès, sachant que si l'on a terminé le succès "I Made it All By Myself", on obtiendra alors une bannière exclusive tandis qu'une fois le succès "Homegrown Hive" débloqué, on reçoit la jolie somme de 10 000 pièces dans le jeu. Il n'y a plus qu'à attendre d'autres informations de la part de The Coalition pour savoir ce qui se trame en coulisses.