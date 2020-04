Gears 5 : le jeu proposé gratuitement sur Xbox One et PC, les bons côtés du confinement

Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate).

Comme tout le monde n'est pas au courant, Microsoft a tenu à rappeler que depuis le 6 avril, Gears 5 est disponible gratuitement sur Xbox One et PC dans le cadre des "Jours de jeu gratuit" (Une opération d'autant plus intéressante qu'elle n'est soumise à aucun contrainte de temps. Autrement dit, il est tout à fait possible de venir à bout de la campagne solo, avant de profiter du mode multijoueur. A ce sujet, l'Opération 3 : Gridiron (lancée récemment) est également incluse dans cette semaine open bar, histoire d'apporter un peu de fraîcheur aux parties à plusieurs.Petit bonus : tous ceux qui se connecteront avant le 20 avril se verront remettre une exécution inédite (Batista Bomb) ainsi qu'une skin dédiée à l'ex-catcheur Dave Bautista. Enfin, soulignons qu'il y a moyen de passer par Steam et que les festivités prendront fin le 12 avril.