Gears 5 : des images comparatives Xbox One X vs. Xbox Series X, les différences sont minimes

The Coalition a dévoilé par le biais de Twitter des images de Gears 5. Pourquoi ? Tout simplement parce que la dernière mise à jour (déployée le 12 octobre) prépare l'arrivée de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, étant donné que le Smart Delivery permettra de profiter des aventures de Kait Diaz sur les deux consoles. Même si les clichés en question ont été retirés, des utilisateurs de ResetERA ont eu le temps de les récupérer avant de les partager en ligne.Un tweetos s'est même amusé à faire un comparatif, histoire que l'on puisse mieux cerner les différences graphiques entre les versions Xbox Series X et Xbox One X. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas flagrantes. C'est vrai que l'éclairage semble mieux maîtrisé, que les textures bénéficient d'une meilleure résolution, et que les ombres paraissent un poil mieux travaillées, mais c'est à peu près tout.Quoi qu'il en soit, on rappelle que The Coalition a promis que sur Xbox Series X et Xbox Series S, Gears 5 serait encore plus impressionnant que sur PC en Ultra. On est curieux de voir ça. Le jeu enfilera sa tenue next-gen dès le 10 novembre prochain.