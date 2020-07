Forza Motorsport : les développeurs promettent un jeu splendide, ray tracing à l'appui

Chris Esaki s'est exprimé quant au rendu graphique visé par lui et son équipe... et le jeu s'annonce beau, diablement beau

Le ray tracing arrive dans Forza Tech, le moteur qui alimente Forza Motorsport et Forza Horizon. Vous savez que nous partageons cette technologie et le ray tracing va maintenant faire partie de ce moteur. L'une des choses que nous avons découvertes lorsque nous avons activé le ray tracing, c'est que tout ce qui était bon, mauvais ou laid est sorti de notre technologie.



En d'autres termes, le fameux outil permettant la réflexion ultra-réaliste des lumières semble redéfinir la technique de Turn 10 Games

Le ray tracing a vraiment révélé un grand nombre de problèmes que nous avions et sur la façon dont nous construisions et rendions le contenu. Donc, ce n'est pas seulement que le Ray Tracing arrive chez Forza Tech, c'est en fait toute une série d'autres technologies autour de la façon dont nous améliorons les modèles de voitures et de la façon dont nous améliorons les visuels de circuits, d'environnements et de personnages, de façon à rendre le tout vraiment plus beau et vivant en temps réel.