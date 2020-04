Fortnite : un concert inédit de Travis Scott ? Réponse à 18h

Jamais à court d'idées pour susciter l'émoi, Fortnite pourrait bien nous préparer une grosse surprise centrée autour de l'un des artistes les plus prolifiques de la scène musicale : Travis Scott. Son album Astroworld et son track Highest in the Room ont effectivement été dataminés au sein du code du jeu, directement corrélés à l'étrange planète mauve apparue dans le ciel ces derniers jours. D'ailleurs, une scène est actuellement en cours de construction : pour beaucoup, la doute n'est plus possible et oui, la star texane tiendra bien dans Fortnite un concert inédit, à la manière de ce qu'avait déjà pu faire le DJ et producteur Marshmello.D'ailleurs, le compte officiel français du battle royale s'est mis à teaser l'événement, donnant rendez-vous aujourd'hui, lundi 20 avril, à 18h heure française. On s'y voit ?