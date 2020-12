Fortnite : au tour de Michonne et de Daryl (The Walking Dead) d'être dans le jeu

Après Thanos, après Kratos (GOD OF WAR) et il y a quelques jours le Master Chief de Halo, c'est désormais au tour de la série The Walking Dead de faire un petit détour dans l'univers de Fortnite. Ce sont les personnages de Michonne et de Daryl Dixon qui ont été choisis pour faire office de nouveaux chasseurs et ils sont d'ores et déjà disponibles dans la boutique du jeu. Des skins qui s'accompagnent comme toujours de leurs accessoires respectifs, avec une tenue alternative (Daryl desperado et Michonne encapuchonnée) mais aussi leurs armes bien connus de la série : le Carquois de chasse pour Daryl et le Katana de Michonne. A noter que la lame de Michonne peut être utilisée en tant que pioche, tandis que ceux qui opteront pour Daryl pourront jouer avec ses indispensables couteaux.