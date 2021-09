Fortnite : la Saison 8 Incubation est disponible, voici les nouveautés, Carnage est là

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant qu'Epic Games détaille les nouveautés de la Saison 8 de Fortnite. Alors que le final de la Saison 7 dans la soirée du 12 septembre 2021 a signé le retour du cube cosmique géant, voilà qu'on apprend que cette nouvelle saison apparaît sous l'appellation "Incubation". Côté histoire, on va se retrouver face à des centaines de cubes qui se sont écrasés sur l'île après l'explosion du vaisseau-mère. Du coup, leur présence provoquent des ouvertures de portails vers des dimensions obscures truffées de monstres. L'île se voit alors corrumpue et il va falloir se battre avec vigueur pour garder son humanité. Comme vous l'avez compris, la particularité du gameplay de cette Saison 8, c'est la présence de portails (qu'on appelle détours) qui donnent accès à des dimensions alternatives. Cela signifie que lorsque vous pénétrez au sein de ces détours, vous allez devoir combattre énormément d'ennemis afin d'obtenir par la suite des bonus comme des armes ou des matériaux spéciaux, sachant que la gravité est réduite qu'il ne sera pas possible de construire d'abris pour se protéger.









Epic Games a profité pour communiquer sur le Season Pass, qui est grosse modo le même que celui de la Saison 7, avec ce système d'étoiles à obtenir à mesure qu'on monte en palier. Bien sûr, il est possible de dépenser ses étoiles comme bon nous semble et d'en garder un maximum pour récupérer les bonus ultimes. On n'oublie pas de mentionner les prochaines skins qui seront dans le jeu, à commencer par Carnage, qui sera disponible en même temps que la sortie du film Venom 2. Il y a aussi J.B. Chimpanski, Fabio Bellecrinière ou bien encore une collégienne tatouée et munie d'un sabre bien tranchant. Vous savez tout !