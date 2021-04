Fortnite : Aloy de Horizon Zero Dawn arrive dans le jeu, trailer et screenshots

Plus rien ne semble arrêter Fortnite qui multiplie les partenariats, quel que soit l'éditeur ou le constructeur. Cette fois-ci, la nouvelle guest-star à faire son apparition dans le titre d'Epic Games n'est autre que Aloy, l'héroïne de Horizon Zero Dawn et du prochain épisode Forbidden West. C'est à partir du 16 avril 2021 qu'il sera possible de récupérer sa skin, mais aussi tous les objets et les cosmétiques qui l'accompagnent. Pêle-mêle, il y aura la tenue Aloy, l'accessoire de dos Bonbonne à flambée, la pioche Lance d'Aloy, le planeur Étincelle, le revêtement Porteur de bouclier, l'emote Cœur Horizon et l'écran de chargement Aloy la vigie céleste (exclusif au pack). Mais ce n'est pas tout, histoire d'aller plus loin, Epic Games a prévu un événement spécial permettant de réunir deux icônes du jeu vidéo, à savoir Aloy et Lara Croft. Aussi, on pourra s'amuser avec le mode temporaire "L'équipe de choc ! Aloy et Lara".Dans ce mode en duo, les joueurs incarnent Aloy pour l'un et Lara Croft pour l'autre, chaque personnage étant attribué automatiquement. Alors que le butin est verrouillé, vous ne disposez que d'un arc (pour Aloy) et de pistolets (pour Lara). L'idée est de traquer la faune sauvage, d'améliorer ses armes et de remporter la Victoire royale primitive ultime. Le mode temporaire L'équipe de choc ! Aloy et Lara sera disponible du 16 avril à 15h (CEST) au 18 avril à 15h (CEST).