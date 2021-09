Forspoken : de la magie, des monstres et un gameplay vertigineux pour l'exclu PS5

Présenté de prime abord sous le nom de Project Athia, l'impressionnant Forspoken faisait partie des grandes sensations du PlayStation Showcase du 9 septembre 2021. Développé par Luminous Productions et attendu pour le printemps 2022 sur PS5 et PC, le jeu a donné plus de précisions quant à son histoire mais aussi son gameplay. Si l'on savait déjà qu'on allait incarner Frey, une jeune femme vivant à New York et propulser dans le monde parallèle d'Athia, on sait désormais qu'elle tiendra ses pouvoirs d'un bracelet magique, doué de paroles et qui répond au nom de Cuff. C'est grâce à cet artefact venu d'ailleurs que Frey va apprendre à maîtriser ses sortilèges, faire de bonds incroyables et être capable de se battre contre des créatures imposantes. Sachez que pour la musique, Square Enix a fait appel à deux grands compositeurs : Bear McCreary, qui a déjà travaillé sur God of War et le prochain Call of Duty Vanguard, et Garry Schyman, qui a bossé sur la musique de BioShock. De quoi prédire de grandes envolées lorsque le jeu sortira sur PS5 et PC.