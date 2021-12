Forspoken : la date de sortie révélée avec le trailer des Game Awards 2021

Parmi les nombreux jeux qui ont été présentés lors des Game Awards 2021, Forspoken était là pour représenter Square Enix et l'exclu signée avec Sony Interactive Entertainment, puisqu'on rappelle que le jeu ne verra le jour uniquement sur PS5, tandis qu'une version PC est également prévue le même jour. La date de sortie précise a d'ailleurs été révélée lors de la cérémonie animée par Geoff Keighley et c'est le 24 mai prochain que les joueurs pourront découvrir cette histoire portée par l'Isekai, un genre de plus en plus populaire au Japon. Signifiant littéralement "Autre monde", Isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne autour d'un personnage transporté, piégé, ou réincarné dans un univers parallèle. Et c'est le cas pour Forspoken où l'on va suivre les aventures de Frey Holland, qui va se retrouver dans un monde fantastique où elle va décupler des pouvoirs et combattre des dragons surpuissants, le tout avec des Converse All-Stars à ses pieds.







A l'écran, c'est l'actrice Ella Balinska qui interprète Frey Holland, et Pollyanna McIntosh (vue dans la série The Walking Dead), qui a rejoint le jeu pour y incarner l'impitoyable Tannta Prav. Dans cette nouvelle bande-annonce, on peut avoir un meilleur aperçu de l'énigmatique continent d'Athia, son peuple, mais aiss la Brume qui menace Athia. Il s'agit en effet d'un miasme dévastateur qui corrompt tout ce qu'il touche, sans merci. Seule exception, Frey est la seule à avoir survécu à cet étrange phénomène, et devient ainsi à Athia une lueur d'espoir. Le trailer met aussi l'accent sur le gameplay, avec cette notion de Parkour magique qui permet à Frey de se déplacer rapidement, parfois en utilisant une sorte d'hoverboard.