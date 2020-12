Microsoft Flight Simulator : 2 millions de joueurs, le point sur les statistiques du jeu

Sorti le 18 août dernier, Microsoft Flight Simulator s'est fait attendre puisque cela faisait 8 ans que les amateurs d'aviation n'avaient pas eu droit à un nouvel épisode. Leur patience aura été récompensé par un titre doté de grandes qualités : dans sa technique, dans ses graphismes, dans son gameplay et dans son contenu. Félicité par la presse du monde entier et faisant partie des 10 meilleurs jeux les mieux notés dans le monde avec son Metascore de 91%, Microsoft Flight Simulator peut également se targuer d'avoir réuni pas moins de 2 millions de joueuses et de joueurs à travers le monde. C'est carrément Microsoft qui s'en félicité, au point d'y avoir consacré un post sur le Xbox Wire, alors que la firme se fait discret quand il est question de dévoiler des chiffres. Dans la foulée, la firme de Redmond a révélé d'autres statistiques qui prouve toute la réussite du jeu développé par les Français d'Asobo Studio.







Du coup, on apprend que 50 millions de vols ont été effectués, ce qui signifie que plus de 5,6 milliards de kilomètres ont été parcourus jusqu’ici. A titre de comparaison, cela équivaut à 19 allers-retours de la Terre au Soleil, ou encore à 400 000 fois le tour du monde. De beaux chiffres donc, qui interviennent d'ailleurs une semaine après avoir reçu le prix du meilleur de jeu simulation de l'année aux Game Awards 2020. Microsoft remercie également la "commu", bienveillante et impliquée, permettant d'aider continuellement à améliorer le jeu à travers son feedback. Sachez d'ailleurs que de nombreux fans et autres créateurs en herbe ont utilisé le kit de développement pour concevoir plus de 500 aéroports, avions et autres types de contenu. Une mise à jour est prévue pour le 22 décembre prochain et qui permettra d'intégrer de la réalité virtuelle dans le jeu, tandis que Microsoft rappelle que les versions Xbox Series X et Xbox Series X arriveront à l'été 2021. Patience pour ces utilisateurs-là.