Metacritic : voici le Top 10 des jeux les mieux notés dans le monde, il est cohérent

2020 approche de sa fin et comme à chaque fin d'année, nombreux sont les instituts à proposer leur Top 10 de ce qui s'est fait de mieux sur les 12 derniers mois. Il est évidemment question de cinéma, de musique, de littérature et dans notre cas de jeu vidéo. Sur le site référent Metacritic , qui regroupe l'ensemble des notes de la presse spécialisée (mais mainstream aussi) obtenues dans le monde afin d'obtenir une moyenne, il est l'heure de dresser un bilan et quoi qu'on en dise, ce dernier se revèle être très cohérent dans son listing. Seul hic au tableau, certains jeux disposent exactement de la même note, ce qui complique la tâche de les départager lorsqu'il faut leur remettre leur médaille respectif. Par exemple, The Last of Us 2, Hades, Half-Life Alyx et Ori and the Will of the Wisps affichent leur même metascore de 93%. Qui est donc le plus légitime à être placé en deuxième ou troisième position ? De même, on constate que le jeu Hades apparaît par deux fois, puisqu'il est valorisé sur deux plateformes : Nintendo Switch + PC. Ça n'a évidemment pas de sens. C'est donc à prendre en compte en attendant notre Top 10 de 2020 à nous. On a donc listé les jeux tels qu'ils apparaissent sur le site de Metacritic . En revanche, celui qui trône fièrement en 2020 n'est autre que Persona 5 Royal avec son 95% de moyenne. Sorti le 31 mars 2020, le titre édité par Atlus est une version enrichie du J-RPG de 2017 avec des missions et des bonus en plus.

1. Persona 5 Royal (PS4) : 95

2. The Last of Us Part II (PS4) : 93

3. Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée (PS4) : 93

4. Hades (Switch) : 93

5. Half-Life : Alyx (PC) : 93

6. Ori and the Will of the Wisps (Switch) : 93

7. Hades (PC) : 93

8. Demon's Souls (PS5) : 92

9. Microsoft Flight Simulator (PC) : 91

10. Crusader Kings III (PC) : 91