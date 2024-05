FlexiSpot : des bureaux gaming et des fauteuils cinéphiles en promotion (jusqu'à moins 300€)

e nombreuses études scientifiques ont prouvé la relation de cause à effet entre la position assise prolongée et l’augmentation des risques de pathologies plus ou moins importantes. Outre les problèmes de santé, rester assis aurait un impact important sur la forme et la productivité : les personnes travaillant assises seraient en moyenne plus fatiguées que celles travaillant régulièrement debout. La position debout, offre quant à elle de nombreux avantages tels qu’une grande liberté de mouvements et une zone de travail disponible plus large. En travaillant debout, nous sollicitons l’ensemble de nos muscles, réduisons la fatigue et l’endormissement causés par les points de pression lors de la station assise.

Design inspiré de Dark Vador :

L'écran LED numérique brillant avec réglage tactile de l'écran, ainsi que le profil incliné le rendent facile à utiliser.

Chargeur intégré :

Le port de charge USB intégré facilite le maintien de votre batterie pleine.

Sécurité enfants :

Empêche le déplacement du bureau jusqu'à ce qu'il soit autorisé, ce qui évite que le poste de travail ne soit dérangé par des enfants et des animaux domestiques sans surveillance.

Esthétique de la vie :

La conception entièrement mate rend l'ensemble de l'espace plus propre et plus confortable.

Moteurs de mise à niveau :

Alimenté par des moteurs d'entraînement individuels dans chaque jambe, il offre une meilleure stabilité, ainsi qu'une capacité de charge jusqu'à 160 kg.

Cadre porteur robuste

Le cadre robuste garantit non seulement une ouverture et une fermeture stables, mais aussi une grande durabilité, assurant un levage en douceur à chaque fois. Avec une capacité de charge allant jusqu'à 150 kg, il est un exemple de solidité et de fiabilité, vous offrant une assise sûre.



Réglage multiple de l'angle d'inclinaison

Profitez de positions inclinées personnalisées, réglables entre 110 et 140 degrés. Adaptez l'angle à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de divertissement, d'une sieste revigorante ou de sessions de travail ciblées.









Dossier confortable et segmenté

Le dossier, segmenté de manière ergonomique en trois parties et rempli d'éponge haute densité de première qualité, présente non seulement un design élégant, mais assure également un ajustement parfait à vos épaules, votre cou et le bas de votre dos, soulageant ainsi la pression avec style.





Paramètres de massage avancés

La fonction de massage comprend 4 réglages personnalisés et 5 modes de vibration, ainsi qu'une fonction de synchronisation sur la télécommande.





Chauffage lombaire agréable

La fonction de chauffage lombaire, combinée au massage, crée une expérience vraiment relaxante.



FAUTEUIL RELAX INCLINABLE FLEXISPOT X2

PRIX : 429€





Plus grande zone de siège :

Nous tenons pleinement compte de vos besoins en matière d'espace et de confort. Grâce à la grande profondeur d'assise et aux larges accoudoirs, vous pouvez vous asseoir librement sans vous sentir à l'étroit. Vous pouvez ainsi profiter d'un confort total.



Avantages ultimes pour la santé :

Notre fauteuil inclinable est conçu pour offrir un soutien précis à la tête, au cou, aux épaules et à la colonne vertébrale. En particulier, le soutien lombaire au niveau du dos et de la taille permet de soulager efficacement la fatigue du bas du dos et de favoriser la circulation sanguine.











Performance anti-rayures surprenante

Le cuir PU amélioré a été testé à de nombreuses reprises pour résister à toutes sortes d'éraflures et de rayures dans la vie quotidienne. L'utilisation de matériaux imperméables, résistants à l'usure et aux rayures rend ce fauteuil inclinable très adapté aux propriétaires d'animaux de compagnie. Notre fauteuil inclinable durable et facile d'entretien peut vous soulager de nombreux soucis inutiles dans votre vie et créer un espace de loisirs confortable et relaxant.





Adaptabilité :

Le fauteuil inclinable est très flexible et peut être utilisé dans différents contextes, que ce soit pour se blottir avec un livre dans votre chambre à coucher ou pour se détendre après une longue journée. De plus, chaque partie du fauteuil est remplie d'une éponge extensible pour vous offrir un confort optimal quelle que soit la position assise.





Facile à utiliser

Seulement deux boutons :

Les boutons situés sur le côté de l'accoudoir permettent de régler ensemble le dossier et le repose-pieds et d'accéder à toutes les positions. Vous pouvez changer librement l'angle et la position du fauteuil entre la position assise et la position couchée.



Port de charge USB :

Nous avons spécialement ajouté un port USB sur le côté du fauteuil pour que vous puissiez recharger à tout moment vos appareils comme votre téléphone portable et votre tablette. Ainsi, vous n'aurez plus à vous soucier d'une alimentation insuffisante de votre appareil.



Excellente expérience d'utilisation :

Les touches en métal et le fauteuil en tissu doux sont un mélange parfait de technologie et d'élégance, le toucher confortable et les touches sensibles à la pression vous offrent une expérience parfaite.



