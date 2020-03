Final Fantasy VII Remake : le développement est officiellement terminé, en route vers la sortie

Le fantasme d'un remake de Final Fantasy VII remonte à fort longtemps : déjà, lors de l'E3 2005, Square Enix démontrait les capacités de la PlayStation 3 avec une démo technique rutilante reprenant l'aventure de Cloud Strife avec fidélité. Ce n'est qu'en 2015 que la firme japonaise confirmera le développement du projet qui s'apprêtera à sortir sur PS4 le 10 avril prochain : à ce propos, le célèbre producteur Tetsuta Nomura s'est attelé à une petite déclaration au micro de 4Gamer ... et figurez-vous que Final Fantasy VII Remake est officiellement gold !Pour les intimes, "passer gold" signifie l'achèvement de la conception : une étape qui aurait apparemment été franchie il y a quelque temps, laissant plusieurs semaines aux développeurs pour s'adonner à la finition. En tout cas, le Japonais confirme qu'il n'y aura plus de retard et c'est bien tout ce que l'on voulait entendre.En attendant la sortie de ce qui s'apparente comme le Graal pour certains, voici deux informations importantes : sachez que nous avons eu l'occasion de voir le titre en long, en large et en travers - notre (longue) preview du jeu est donc disponible ici - et qu'une démo jouable gratuite est d'ores et déjà disponible sur le PS Store. Y'a plus qu'à.